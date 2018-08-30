معركة ضارية في قطار بريطاني بسبب "ساندويتش" (فيديو)

وقع الحادث في القطار المنطلق من لندن إلى برمنغهام. في بداية الفيديو، تحاول امرأة غاضبة معرفة من الذي رماها بقطعة من الساندويتش.

وهددت المرأة المسافرة معها بنفس القطار قائلة "لقد شاهدت ما قمت به، ومن الواضح أنك أنت من رمى الطعام بوجهي…سأنزع شعرك المستعار وأريك ماذا سوف أفعل بك".

وبعد الملاسنة التي حصلت بين الفتاتين، هاجمت المرأة الشابة وأمسكتها من شعرها وبدأت بتوجيه ضربات عديدة إلى وجهها ورمتها أرضا. كما أقبل زميلها على ضرب صديق الشابة ورماه أرضا أيضا. ولم يتدخل معظم الركاب في المعركة الحاصلة، ولكن في نهاية الأمر تدخل رجل ليحسم الأمر، وفقا لصحيفة "ميرور".

وقال ممثل عن شرطة النقل البريطانية إن الشرطة "تحقق في الحادثة، في حين لم يتم اعتقال أي أحد إلى الآن".