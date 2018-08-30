كرة قدم من نوع آخر... دلافين تلعب مع حنكليس كهربائي وترميه في الهواء (فيديو)

وقعت معركة حقيقية من أجل السيطرة على المنطقة المائية بين كائنات نهر جوابوري في البرازيل.

تفاجأ أحد الصيادين عندما رأى حنكليسا كهربائيا يطير في الهواء. ووفقا للصياد، فإنه أصبح شاهدا على مباراة كرة قدم ولكن من نوع آخر، حيث بدأ أحد الدلافين الأمازونية بقذف الحنكليس إلى خارج المياه البحرية، ومن ثم جاء اللاعب الآخر (الدلفين الثاني) وأخذ مكانه وقام بركله مرة أخرى ليطير في الهواء.

وعلق الصياد على الفيديو قائلا "كنت أصطاد السمك على متن قاربي، عندما تفاجأت بأحد الدلافين وهو يهاجم الحنكليس الكهربائي، حيث لم يكن لدي الوقت الكافي لتصوير المعركة منذ بدايتها، ولكن تمكنت من ذلك عندما بدأ الدلفين الآخر بقذفه إلى الأعلى".