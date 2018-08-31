سقوط صحن طائر على مدينة في المكسيك خلال عاصفة ليلية (فيديو)

قرر أحد سكان المكسيك تصوير فيديو أثناء عاصفة رعدية ليلية. ولم يتوقع أن يقوم بتوثيق جسم غامض، حيث ادعى أنه صحن طائر قادم من الفضاء.

ويظهر الفيديو أنه بعد لحظات من وميض البرق، ظهر من بين السحاب جسم متوهج كان بحالة سقوط متسارع على المدينة المكسيكية.

وبعد توقف البرق عن إضاءة السماء، اختفى الجسم الغامض مباشرة من الفيديو، ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن تحديد ماهية هذا الجسم.