نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانيا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام، مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مهاجمة نائبة سابقة في البرلمان الأوكراني تدعى "إينا بوغوسلوفسكايا"، وزير النقل الأوكراني السابق "يفغيني تشيرفونينكو" وتصفعه على وجهه صفعة قوية.