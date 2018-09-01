نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانيا (فيديو)

جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج بث تليفزيوني مباشر داخل استوديو قناة "112 أوكرانيا" بعد نقاش حاد دار بينهما.
تداولت وسائل إعلام، مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مهاجمة نائبة سابقة في البرلمان الأوكراني تدعى "إينا بوغوسلوفسكايا"، وزير النقل الأوكراني السابق "يفغيني تشيرفونينكو" وتصفعه على وجهه صفعة قوية.
جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج بث تليفزيوني مباشر داخل استوديو قناة "112 أوكرانيا" بعد نقاش حاد دار بينهما.
التقطت كاميرا مراقبة في غرفة نوم طفل لقطات مثيرة للأب وهو ينقذ طفله.
أظهر تسجيل مصور مجموعة من السياح على دراجة بحرية ويلوحون للكاميرا، دون أي مؤشرات لمشاكل في الدراجة.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام ثورين بإيقاف حركة المرور على الطريق السريع في مدينة دالتون الأمريكية ويدخلان في معركة ضروس.
اكتشفت الأمريكية، ميشيل بابر، في حديقة منزلها بمدينة آشفيل (كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية)، ضيفا غير اعتيادي احتل أرجوحتها.
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