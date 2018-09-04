شاهد... أسد ودود يقفز إلى سيارة سياحية في القرم

تسلق أسد إلى سيارة مليئة بالسياح في حديقة "تايجان" الطبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.

ورغم خطر الحيوانات المفترسة على حياة الإنسان، يسمح للسياح بالاقتراب من الأسود في حديقة "تايجان" في القرم، فيظهر مقطع الفيديو أسد عمره سنتان وهو يقفز إلى سيارة سياحية ويأخذ مكان السائق ويسمح للسياح بمداعبته.