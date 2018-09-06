بالفيديو... كلب شجاع يواجه نمرا

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواجه بين كلب ونمر في إحدى محميات الهند.

ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه أحد زوار المحمية، الكلب وهو يقطع طريق الزوار، لينقض عليه نمر وقد تفاجأ بشجاعة الكلب.