"معركة من أجل البقاء"... قطيع من الفيلة يهاجم مجموعة من الضباع... (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجوم قطيع من الفيلة على قطيع من الضباع في محاولة للدفاع عن أحد الفيلة الصغيرة.

مقطع الفيديو الذي تم تصويره يظهر محاولة مجموعة من الضباع الهجوم على فيل صغير.

فهرع الفيل عائدا إلى أمه التي بدورها هاجمت قطيع الضباع برفقة مجموعة من الفيلة، في صراع من أجل البقاء.