بالفيديو... أفعى ضخمة تلتف حول جسد طفل

وعلى الرغم من هدوء الأفعى والبالغ طولها نحو ثلاثة أمتار وعدم إظهارها أي عداء تجاه الطفل، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدي الطفل، بسبب إهمالهما ووضع طفلهما مع الأفعى القاتلة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى ضخمة وهي تلتف وتلهو مع طفل في أحد أحياء إندونيسيا.
وعلى الرغم من هدوء الأفعى والبالغ طولها نحو ثلاثة أمتار وعدم إظهارها أي عداء تجاه الطفل، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدي الطفل، بسبب إهمالهما ووضع طفلهما مع الأفعى القاتلة.
وثقت كاميرا وضعها مواطن أمريكي في ولاية فلوريدا، حركة جسم غريب طائر أخذ يجول في مطبخه، ذهابا وإيابا.
قام المظلي، رولان برونباور، بأداء بعض الحركات البهلوانية خلال قفزه بالمظلة فوق جبال الألب النمساوية، مستخدما كاميرا خاصة لتسجيل طيرانه في مشاهد تخطف الأنفاس.
تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لتمساح ضخم يتجول في ملعب الغولف في قاعدة سلاح الجو الأمريكي بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا.
في أحدث صيحات الولادة، رزقت إمرأة أمريكية بطفلتها أثناء تواجدها في سيارة متحركة.
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