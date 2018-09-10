بالفيديو... أفعى ضخمة تلتف حول جسد طفل

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى ضخمة وهي تلتف وتلهو مع طفل في أحد أحياء إندونيسيا.

وعلى الرغم من هدوء الأفعى والبالغ طولها نحو ثلاثة أمتار وعدم إظهارها أي عداء تجاه الطفل، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدي الطفل، بسبب إهمالهما ووضع طفلهما مع الأفعى القاتلة.