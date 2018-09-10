زوجان يحطمان سياراتيهما على طريقة "مدينة الملاهي" (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجين وهما يحطمان سياراتيهما، في أحد شوارع تايلاند، بعد احتدام الشجار بينهما، بسبب تهمة الخيانة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجين وهما يحطمان سياراتيهما، في أحد شوارع تايلاند، بعد احتدام الشجار بينهما، بسبب تهمة الخيانة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويظهر الزوجان في الفيديو الرائج، وهما يصدمان سياراتيهما الحمراء والبيضاء، على طريقة "سيارات مدينة الملاهي"، بعد أن اتهمت الزوجة زوجها بأنه يخونها.

وكان الزوجان قد وصلا لتوهما إلى المنزل في نفس السيارة، بعد حضورهما سويا مباراة كرة قدم، ولكنهما تشاجرا، عندما اتهمت المرأة زوجها بخيانته لها لمدة 3 سنوات.

وأكدت الزوجة في تصريحات لقناة "أمارين" التايلاندية، أن زوجها هو من بدأ في صدم سيارتها وتدميرها، وهو ما جعلها ترد عليه بالمثل.

وتم نقل الزوجين إلى مركز الشرطة، من أجل التوسط لحل الخلاف القائم بينهما.