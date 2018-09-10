ثلاثة أطفال شجعان ينقذون صديقهم الكلب من أفعى أناكوندا(فيديو)

قام ثلاثة أطفال بإنقاذ كلب بعد أن التفت أفعى أناكوندا حوله، في محاولة منها لخنقه.

ويظهر في الفيديو قيام الأطفال باصطياد الأفاعي مع كلبهم، وفجأة يختفي الكلب، وبعدها بقليل يسمع الأطفال نباحه، ثم يسارع الأطفال إلى مساعدته بطريقة شجاعة جدا.