بالفيديو... لبؤة تحاول جذب انتباه الأسد بجميع الطرق

ويظهر على مقطع الفيديو أن اللبؤة تحاول لفت انتباه الأسد، الذي يستريح في الحديقة، وتقوم بالالتفاف حوله مرات كثيرة وحتى تجلس على ظهره، لكن دون جدوى.
قامت لبؤة بمحاولات عديدة يائسة لجذب انتباه الأسد.
ويظهر على مقطع الفيديو أن اللبؤة تحاول لفت انتباه الأسد، الذي يستريح في الحديقة، وتقوم بالالتفاف حوله مرات كثيرة وحتى تجلس على ظهره، لكن دون جدوى.
قام ثلاثة أطفال بإنقاذ كلب بعد أن التفت أفعى أناكوندا حوله، في محاولة منها لخنقه.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجين وهما يحطمان سياراتيهما، في أحد شوارع تايلاند، بعد احتدام الشجار بينهما، بسبب تهمة الخيانة.
وثقت كاميرا وضعها مواطن أمريكي في ولاية فلوريدا، حركة جسم غريب طائر أخذ يجول في مطبخه، ذهابا وإيابا.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى ضخمة وهي تلتف وتلهو مع طفل في أحد أحياء إندونيسيا.
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