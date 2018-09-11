بالفيديو... لبؤة تحاول جذب انتباه الأسد بجميع الطرق

ويظهر على مقطع الفيديو أن اللبؤة تحاول لفت انتباه الأسد، الذي يستريح في الحديقة، وتقوم بالالتفاف حوله مرات كثيرة وحتى تجلس على ظهره، لكن دون جدوى.