بالفيديو... طائرة أمريكية تصل إلى عين إعصار "فلورنس"

التقطت الكاميرا على متن الطائرة الأمريكية لقطات فريدة من نوعها، حيث وصلت الطائرة، التي كانت تحلق عبر سحب داكنة، إلى مركز إعصار "فلورنس".

تم تصوير الفيديو على متن طائرة "صياد الأعاصير" نيك أندروود، الذي كتب على صفحته "تويتر": "ربما يكون هذا أروع شيء قمت بتصويره على الإطلاق".

صيادو الأعاصير، هم طائرات أمريكية، التي تطير داخل الأعاصير الاستوائية للحصول على بيانات دقيقة عنها. ويقوم بهذه المهمة الأسطول الجوي الثالث والخمسون للقوات الجوية الأمريكية والطائرة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي.

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الجزء الأكبر من الإعصار مناسب للطيران فيه. ويظهر الخطر في المناطق التي تتغير فيها الرياح بشكل كبير، فيمكنها أن تدمر الطائرة أو تجعلها تفقد السيطرة.

وينتظر الساحل الشرقي الأمريكي إعصار شديد الخطورة، "فلورنس"، من الدرجة الرابعة، لم يكن له مثيل لمدة ستين سنة.