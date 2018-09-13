بالفيديو... سقوط بوابة تزن 300 كلغ على حارس أمن

ويظهر مقطع الفيديو حارس الأمن وهو يحاول إغلاق البوابة، إلا أنها سقطت عليه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سقوط بوابة تزن حوالي 300 كلغ على حارس أمن.
ويظهر مقطع الفيديو حارس الأمن وهو يحاول إغلاق البوابة، إلا أنها سقطت عليه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى.
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