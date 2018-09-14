بالفيديو... فقد السيطرة نتيجة السرعة فطارت السيارة

قام دراج بريطاني يدعى آندي داينز، بنشر مقطع فيديو قام بتصويره في وقت سابق من هذا العام، لسيارة تتجاوزه على الطريق السريع ثم تعرضت لحادث مروع بعد ذلك.

صاحب الـ35 عاما صور لحظة تجاوز سيارة "فان" مسرعة له، وهو يقود دراجته النارية على الطريق السريع، قبل الوصول إلى منعطف.

ولم يستطع صاحب السيارة التعامل معها لتطير السيارة في الهواء في مشهد أقرب ما يكون لأفلام الإثارة.