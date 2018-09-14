بالفيديو... سباق عدو في الهواء دون جاذبية

نجح العداء السابق، لاعب كرة القدم الحالي أوساين بولت، في الفوز بسباق من نوع خاص حيث جرت فعالياته في الهواء في ظل غياب واضح للجاذبية الأرضية.

وانطلق السباق في أجواء مدينة ريمس الفرنسية على طائرة مجهزة بظروف انعدام الجاذبية في محاكاة لسباق في الفضاء الخارجي، حسبما ذكر موقع RT.

وجمع السباق بين بولت ورائدي فضاء سابقين، لم يستطيعا التعامل مع ظروف انعدام الجاذبية.