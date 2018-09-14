بالفيديو... أرنب عملاق بحجم خاروف

قام رجل بعرض أرنب وهو يحمله بكلتا يديه في تسجيل مصور، قال فيه بأن الأرنب حقيقي وضخم.

هذا و يظهر مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الـ15 ثانية، الأرنب وهو يحرك أنفه بسرعة.

ويبلغ حجم الأرنب الذي تمم عرضه حجم خاروف صغير.