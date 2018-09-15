شاهد كيف اعتذر روسي لزوجته بطريقة مبتكرة (فيديو)

ويظهر الفيديو، صعود الشاب إلى شرفة المنزل عن طريق رافعة ضخمة في يده باقة من الزهور الحمراء وكان قد استعان بأغنية رومانسية بصوت عال.
وبين الفيديو أن زوجته قد قبلت اعتذاره وأخذت منه باقة الزهور، ولكن لم تكن ردة فعلها مندهشة بما فيه الكفاية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام شاب روسي بالاعتذار من زوجته بطريقة غريبة.
ويظهر الفيديو، صعود الشاب إلى شرفة المنزل عن طريق رافعة ضخمة في يده باقة من الزهور الحمراء وكان قد استعان بأغنية رومانسية بصوت عال.
وبين الفيديو أن زوجته قد قبلت اعتذاره وأخذت منه باقة الزهور، ولكن لم تكن ردة فعلها مندهشة بما فيه الكفاية.
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