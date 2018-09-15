كلب شجاع يواجه دبا قطبيا ضخما ويجبره على الهرب (فيديو)

شهد كريستوفر ميلر، الذي جاء للعمل في مدينة كاكتوفيك (ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية)، صورة دراماتية في فناء إحدى الملكيات الخاصة.

ودعاه صديقه إلى منزله ليشاهد الدب القطبي، الذي حاول مهاجمة المنطقة. ولكن قام القلب بمهاجمته فورا، ولكن قام الدب بالإمساك بالكلب من القسم الخلفي وجره بعيدا، مما اضطر صاحب المنطقة إلى التدخل وإطلاق عدة طلقات نارية في الهواء، مما أدى إلى هروب الدب الضخم على خلفية عواء الكلب وصوت الرصاص.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الكلب لم يصب بأية أذى، وأكد أنهما (الدب والكلب) كانا قد إلتقيا في وقت سابق من الآن، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي بها الدب الضخم إلى المنطقة.