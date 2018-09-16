معركة ضروس بين عروستين لم يستطيعوا اقتسام العريس (فيديو)

وقع الحادث الغريب فبل بضعة أيام في حفل زفاف في مدينة شيانينغ (مقاطعة هوبي، الصين)، حيث قام الحضور بتصوير ما حصل هناك.

وفي التفاصيل، اقتحمت العروس الثانية صالة الأفراح في خضم حفل الزواج، وبدأت على الفور بتوجيه اللكمات إلى منافستها لكي تحصل على عريسها.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد كان العريس على علاقة مع الفتاة التي ظهرت فجأة في حفل الزفاف، حيث كانت حاملا منه وقررت أن تفسد عليه حفل زواجه.

وفي وقت سابق، طلب والدها منه تقديم 18 ألف يوان (حوالي 2600 دولار أمريكي) لإقامة حفل زفاف لهما، لكن الشاب كان لا يمتلك هذا المبلغ ورفض ذلك، ووجد عروس أخرى "أكثر ملاءمة"، وفق موقع "Еttоdаy".

ولم يتم معرفة ما حصل في نهاية المطاف.