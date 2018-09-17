بالفيديو... صحفية أوكرانية تتعرض للضرب في بث مباشر

تعرضت صحفية "نيوز ون"، دارين بريل، للاعتداء بالضرب بالقرب من مبنى المدعي العام الأوكراني.

تعرضت الصحفية بريل للضرب خلال تجمع لعدد من المحتجين الأوكرانين بجانب مبنى المدعي العام.

هذا وكان الاتحاد الوطني للصحفيين الأوكرانيين قد سجل منذ بداية العام، نحو 50 حادثة اعتداء.