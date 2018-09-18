شجار فردي يتحول إلى جماعي قبل الدخول إلى حفل الزفاف (فيديو)

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان "زفاف شيشاني خطير"، يصور شجارا فرديا سرعان ما يتحول إلى جماعي.

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو بالقول إن مثل هذه الحالات تتكرر بشكل دائم في الشيشان، من أجل السير أولا وراء سيارة العروس.