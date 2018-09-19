بالفيديو... إنقاذ رجل حاول الانتحار من أعلى بناية بطريقة مدهشة

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يجلس على حافة الشرفة، مهددا برمي نفسه وسط توسلات المواطنين، ليقوم ثلاثة من رجال الدفاع المدني من الهبوط من أعلى البناية ودفعه بالقوة إلى الداخل والسيطرة عليه.