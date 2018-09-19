بالفيديو... جمل هائج يهجم على زائري سيرك ويصيب 7 أشخاص

ونشرت وكالة "أسوشيتيد برس" تقريرا عن إصابة أحد الأطفال بكسر في ذراعه، بينما أصيب الباقون بإصابات أقل خطورة، وقع الحادث أثناء فقرة تأجير جمال وفيلة للركوب في السيرك. ولا يعرف مسؤولو السلامة والأمن في السيرك ما الذي أدى إلى إصابة الجمل بالهلع.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمل هائج وهو يركض داخل حلبة سيرك بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، ما تسبب في إصابة ستة أطفال ورجل بالغ.
ونشرت وكالة "أسوشيتيد برس" تقريرا عن إصابة أحد الأطفال بكسر في ذراعه، بينما أصيب الباقون بإصابات أقل خطورة، وقع الحادث أثناء فقرة تأجير جمال وفيلة للركوب في السيرك. ولا يعرف مسؤولو السلامة والأمن في السيرك ما الذي أدى إلى إصابة الجمل بالهلع.
تناقل ناشطو مواقع التواصل مقطع فيديو، يوثق لحظة محاولة انتحار أجهضتها براعة رجال الدفاع المدني في البرازيل.
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان "زفاف شيشاني خطير"، يصور شجارا فرديا سرعان ما يتحول إلى جماعي.
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تعرضت صحفية "نيوز ون"، دارين بريل، للاعتداء بالضرب بالقرب من مبنى المدعي العام الأوكراني.
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