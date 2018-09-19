نمر يفترس كلبا بطريقة مروعة (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة في أحد المنازل في قرية كوتاغيرا الهندية عملية افتراس نمر ضخم لكلب أليف منزلي.

وتسلق النمر سور المنزل الخاص بسهولة، حيث شعر الكلب بالخطر المحدق به، واتجه مسرعا إلى باب المنزل لكي يخبر مالك المنزل بالأمر وينقذه من الموقف الذي وقع به.

ووفقا لصاحب المنزل، فإنه سمع صوت عواء الكلب، ولكنه لم يعير أي اهتمام لذلك. وعندما لم يجد الحيوان الأليف صباحا، شاهد تسجيل كميرات المراقبة، وأدرك عندها أن البحث عنه لن يجدي نفعا.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن سكان القرية يواجهون باستمرار الدببة والنمور والخنازير البرية في الآونة الأخيرة بحثاً عن الطعام.