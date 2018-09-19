حمل صغير يهاجم كلبة بعدوانية ليرضع من ثديها (فيديو)

ويظهر الفيديو اقتراب الحمل من الكلبة الجالسة على أحد الطرقات في البيرو، ومن ثم إجبارها على إطعامه من ثديها بالقوة، حيث بدأ بنطحها في بادئ الأمر وبعده انقض بعدوانية على ثديها وبدأ بشرب الحليب.