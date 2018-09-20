بالفيديو... عناكب تصنع المستحيل في اليونان

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب لشبكة عنكبوت كثيفة طولها 300 متر في منطقة ساحلية بمدينة أيتوليكو اليونانية.

ويقول الخبراء، بأن زيادة درجات الحرارة والرطوبة وازدياد أعداد البعوض خلقت ظروفا ملائمة لتكاثر العناكب في المنطقة، بحسب موقع " Newsit.gr".