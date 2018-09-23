الأمير هاري يبتكر طريقة جديدة لتقبيل المحجبات وهكذا ردت عليه إحداهن (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأمير هاري وهو يحاول تقبيل إحدى المحجبات، وذلك أثناء فعاليات مبادرة "مطبخ الحي في مركز "المنار للتراث الثقافي الإسلامي".

وعندما التقى الأمير هاري مع عدد من المتطوعات المحجبات، ابتكر طريقة غير متوقعة في إلقاء التحية عليهن، حيث كانت قبلاته في الهواء دون الاقتراب إلى منطقة الوجنتين، ما أثار ضحك الموجودين.

ويدعم الكتاب مبادرة، أطلقتها متطوعات في مركز إسلامي، من أجل دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

وجمعت النساء سويا بعض الوصفات المفضلة في الكتاب، على أمل استمرار هذا العمل في مساعدة ودعم عائلات غرينفيل وعائلات أخرى في الحي.

وكتبت ميغان ماركل مقدمة الكتاب، الذي قالت فيه إن "هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد ويتيح الفرصة للاستمتاع بالحاجة العالمية للتواصل والاجتماع على تناول الطعام في أوقات الحزن والفرح".