فنانة سورية كادت أن تتعرض لموقف محرج للغاية بسبب فستانها الجريء (فيديو)

ظهرت الفنانة السورية المميزة، سلافة معمار، بمظهر جديد كاد أن يعرضها لموقف محرج أمام الكاميرات، وذلك أثناء فعاليات انطلاق الدورة الثانية من مهرجات الجونة السينمائي في مصر.

وأطلت الفنانة السورية على جمهورها بفستان أزرق جريء دون أكمام، وبشق طولي عند منطقة الصدر، حيث لفتت أنظار جميع الحضور.

وعندما لاحظت الفنانة عدسات الكاميرا التي تلتقط إطلالتها، أعادت ترتيب الفستان بسرعة لتدارك الموقف بابتسامة نالت إعجاب المتابعين.