فنانة سورية كادت أن تتعرض لموقف محرج للغاية بسبب فستانها الجريء (فيديو)

وأطلت الفنانة السورية على جمهورها بفستان أزرق جريء دون أكمام، وبشق طولي عند منطقة الصدر، حيث لفتت أنظار جميع الحضور.
وعندما لاحظت الفنانة عدسات الكاميرا التي تلتقط إطلالتها، أعادت ترتيب الفستان بسرعة لتدارك الموقف بابتسامة نالت إعجاب المتابعين.
ظهرت الفنانة السورية المميزة، سلافة معمار، بمظهر جديد كاد أن يعرضها لموقف محرج أمام الكاميرات، وذلك أثناء فعاليات انطلاق الدورة الثانية من مهرجات الجونة السينمائي في مصر.
وأطلت الفنانة السورية على جمهورها بفستان أزرق جريء دون أكمام، وبشق طولي عند منطقة الصدر، حيث لفتت أنظار جميع الحضور.
وعندما لاحظت الفنانة عدسات الكاميرا التي تلتقط إطلالتها، أعادت ترتيب الفستان بسرعة لتدارك الموقف بابتسامة نالت إعجاب المتابعين.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأمير هاري وهو يحاول تقبيل إحدى المحجبات، وذلك أثناء فعاليات مبادرة "مطبخ الحي في مركز "المنار للتراث الثقافي الإسلامي".
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قفز حيوان الراكون من الطابق التاسع.
أثار فيديو تم إلتقاطه بولاية نيو جيرسي الأمريكية، فضول الملايين من الذي شاهدوا المقطع المصور، لحيوان الراكون الذي تسلق جدار مبنى ليصل للطابق التاسع قبل أن يقفز على الأرض و يتابع طريقه.
شهد لقاء ناديي "الفيصلي" و "أحد" في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، واقعة طريفة.
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