نهاية مؤلمة لزوجين روسيين مارسا رياضة التزلج الهوائي (فيديو)

وفي التفاصيل، قرر الزوجان ممارسة رياضة التزلج الهوائي، وهو نوع من الأنشطة الترفيهية في الشواطئ، حيث يقوم قارب أو سيارة بجر المظلة بسرعة عالية، التي يرتديها الشخص، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاعها بالهواء.

وعندما بدأ القارب بجر الزوجين، حيث كانو على سطح أحد الأبنية بالقرب من الشاطئ، اصطدموا بأسلاك الكهرباء ذات الجهد العالي.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم نقل الزوجان إلى المشفى مباشرة. ونتيجة لذلك أصيب الرجل بجروح خطيرة وتلقى كسور في قفصه الصدري، وهو الآن في حالة خطرة، وتم وضعه في العناية المركزة.

بينما تعرضت الزوجة لإصابات في الأنف وكدمات متعددة في مناطق مختلفة من جسمها.