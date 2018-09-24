احذرن هذا الأسلوب... شاب يصور الفتيات بطريقة خفية (فيديو)

ولفت التصرف الغريب للشاب الشك لدى أحد المتواجدين في المجمع التجاري، الذي قام بدوره برصده وهو يتظاهر بإجراء مكالمة هاتفية، بينما شاشة التلفون لديه تشير إلى فتح وضع الكاميرا.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب وهو يقوم بتصوير فتاة ترتدي تنورة قصيرة خفية تجلس خلفه في أحد المجمعات التجارية في الفلبين.
ولفت التصرف الغريب للشاب الشك لدى أحد المتواجدين في المجمع التجاري، الذي قام بدوره برصده وهو يتظاهر بإجراء مكالمة هاتفية، بينما شاشة التلفون لديه تشير إلى فتح وضع الكاميرا.
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