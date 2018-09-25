بالفيديو... ابن مذيعة يقتحم استوديو الأخبار ويبدأ بالرقص

قام مواطن روسي من مدينة زاريشني التابعة لمقاطعة بنزا الروسية، بتصوير مقطع فيديو من شرفة منزله لمعركة بين ذكري حيوان "الموظ" وهما يتصارعان من أجل أنثى الموظ التي أخذت تراقب الصراع من بعيد.