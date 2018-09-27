عروس تحيك ثوب زفافها من 40 كيسا من الإسمنت (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابة صينية، وهي في فستان زفافها الغريب، حيث استخدمت لحياكته 40 كيسا من الإسمنت.

ويظهر الفيديو، المتداول بشكل كبير، تان لي، البالغة من العمر 28 عاما، أثناء قيامها بجلسة تصوير وهي مرتدية ثوب زفافها، حيث لقبوها بـ"إمبراطورة أكياس الإسمنت"، وفق موقع "Livеlеаk".

ولا يزال رد فعل العريس على فستان الزفاف الغريب غير معروف إلى الآن.