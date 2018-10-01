طفلة شجاعة تهاجم مسلحين حاولوا سرقة والدها (فيديو)

وفي التفاصيل، رصدت كاميرات المراقبة في أحد الأحياء في الفلبين لحظة سطو مسلح على رجل عائد إلى منزله من العمل.

وأظهر الفيديو هجوم 4 مسلحين كانوا قد ارتدوا خوذات للتخفي على أحد السكان المحليين كان بالقرب من منزله، وكانت ابنة الرجل، البالغة من العمر 8 سنوات، تلعب بالقرب من المنزل عندما سمعت الصراخ يتعالى، حيث أيقنت أنه تم الهجوم على والدها بغرض السرقة، فقامت بهجوم عكسي غير آبها بالخطر الذي يمكن أن يلحق بها، وفق موقع "Livеlеаk".

وتمكنت من سحب المسروقات منهم، لكنهم تمكنوا مرة أخرى من جمع الأموال التي سقطت على الأرض، وفروا هاربين من مكان الحادثة، لكن الفتاة لحقت بهم في الوقت الذي قام أحدهم بتوجيه لها ضربة أوقعتها أرضا.

ويشار إلى أن الفتاة تلقت عدة إصابات في الوجه وكسر أنفها، بينما تم نقلها إلى المستشفى على الفور.