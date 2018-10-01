طائرة تصطدم بأسلاك الكهرباء وتتعلق بالهواء (فيديو)

وجد زوجان مسنان نفسهما في موقف لا يحسدا عليه، خلال رحلة جوية فوق محمية طبيعية في جنوب أفريقيا، حيث اصطدمت طائرتهما ذات المحرك الخفيف، بأسلاك الكهرباء وتعلقت بالهواء.

وقضى الزوجان، البالغان من العمر 60 سنة، أكثر اللحظات الحرجة في حياتهما بانتظار المساعدة، حيث كانت حياتهما في خطر، ولم يستطيعا طلب المساعدة كون جهاز الاتصال تعطل بعد تلقيه ماسا كهربائيا.

وبعد مرور بعض من الوقت، تم ملاحظة الحادث، وسارع أحد الأشخاص إلى مساعدتهما وإخراجهما من الموقف الخطر.

وقال المنقذ لوسائل الإعلام: "لم يكن لدي أي فكرة عن سبب عدم سقوط الطائرة على الأرض، ولكن عندما وصلت إليها، رأيت شخصين مسنين مثبتين بأحزمة الأمان وفي حالة يرثى لها للغاية. وأعتقد أنها كانا خائفين للغاية، لأنهما أمضيا بضع ساعات معلقين في الهواء".

وأضاف أنه قد تمت عملية الإنقاذ بنجاح، وعاد المسنان إلى منزلهما بسلامة، دون أي إصابات.