من داخل قمرة القيادة... لحظة تعطل مروحية وسقوطها (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو من داخل قمرة القيادة، نجاح الطيار ماي داي من الهبوط تدريجيا بالمروحية، إلا انها ارتطمت بالأرض، من دون حدوث إصابات.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعطل مروحية خفيفة وسقوطها في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
ويظهر مقطع الفيديو من داخل قمرة القيادة، نجاح الطيار ماي داي من الهبوط تدريجيا بالمروحية، إلا انها ارتطمت بالأرض، من دون حدوث إصابات.
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