بالفيديو... حصان هائج يقتحم مقهى

ولم يتسن تحديد الدولة التي شهدت الواقعة إلا أنه، بحسب مستخدمين، فقد هرب الحصان من تدريب للخيل قبل أن يقتحم المقهى، ما أدى إلى فرار زبائن المقهى خوفا من أن يصيبهم الحصان الهائج بأذى.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان جامح يدخل أحد المقاهي مثيرا حالة من الفوضى العارمة فيه.
ولم يتسن تحديد الدولة التي شهدت الواقعة إلا أنه، بحسب مستخدمين، فقد هرب الحصان من تدريب للخيل قبل أن يقتحم المقهى، ما أدى إلى فرار زبائن المقهى خوفا من أن يصيبهم الحصان الهائج بأذى.
عليك ألا تحكم على الخفافيش من خلال مظهرها، فيمكن لهذا الحيوان أن يكون لطيفا وجميلا وأليفا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد ردة فعل مصلين داخل مسجد في إندونيسيا لحظة وقوع الزلزال المدمر.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعطل مروحية خفيفة وسقوطها في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
وجد زوجان مسنان نفسهما في موقف لا يحسدا عليه، خلال رحلة جوية فوق محمية طبيعية في جنوب أفريقيا، حيث اصطدمت طائرتهما ذات المحرك الخفيف، بأسلاك الكهرباء وتعلقت بالهواء.
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