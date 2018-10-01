بالفيديو... حصان هائج يقتحم مقهى

ولم يتسن تحديد الدولة التي شهدت الواقعة إلا أنه، بحسب مستخدمين، فقد هرب الحصان من تدريب للخيل قبل أن يقتحم المقهى، ما أدى إلى فرار زبائن المقهى خوفا من أن يصيبهم الحصان الهائج بأذى.