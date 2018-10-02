فيديو مؤثر للغاية لكلبة تودع جروها الصغير

وقع الحادث في حرم إحدى الجامعات في مدينة تشنغتشو الصينية، حيث قام أحد الطلاب بتوثيق الحادثة المحزنة، وفق موقع "pearvideo".

قررت إحدى الشابات أن تقوم بالاعتناء بالجرو الصغير، التي تعيش أمه على أراضي الجامعة. حيث قامت بإيقاف دراجتها الهوائية بالقرب من الجامعة، وأخذت الجرو معها، بينما اقتربت الأم الحزينة من جروها وقامت بوداعه لآخر مرة وكادت أن تدمع في هذا الموقف المؤثر.

ووفقا للموقع، فإن الكلبة تقتن في الحرم الجامعي، وتقوم بالولادة بانتظام، حيث كان الطلاب يأخذون الجراء ويعتنون بها.