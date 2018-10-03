بالفيديو...إنقاذ حوت عملاق في الأرجنتين

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية إنقاذ كبيرة لحوت جنح على أحد شواطئ الأرجنتين.

عملية الإنقاذ التي استغرقت يومين، بالإضافة لتطوع 30 رجل إنقاذ في العملية، استخدمت فيها رافعة ثقيلة.

الحوت من نوع "الأحدب" جنح على أحد سواحل الأرجنتين لينجح فريق الإنقاذ بإعادته للبحر.