بالفيديو... لحظة انفجار سيارة سباق فور تجاوزها خط النهاية

ويظهر في مقطع الفيديو تصوير بطيء للحظات الأخيرة في السباق، حيث بدأت النيران تشتعل عند اقتراب السيارة من خط نهاي،ة ما أدى إلى اشتعال السيارة وانفجارها عقب تجاوزها خط النهاية.



