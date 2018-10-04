بالفيديو... الشرطة تحاول الإمساك براكون في مطاردة شيقة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من عناصر الشرطة في تكساس الأمريكية وهم يقومون بمطاردة حيوان "الراكون" الذي دخل مركزهم.

مقطع الفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة يظهر ثلاثة من رجال الشرؤطة وهم يقومون بمطاردة "الراكون"، عبثا، دون التمكن من إمساكه.

ليظهر بعدها "الراكون" وهو يقف وحيدا على نافذة يحاول الخروج منها.