شاهد رد فعل طفل صغير حاول إرضاء شقيقته

كان الطفلان يلعبان، وحاولت شقيقته تسجيل هدف بكرة السلة إلا أن الكرة سقطت على وجهها، فأجهت بالبكاء.

وفور مشاهدة شقيقها ذلك، قام بتقبيل وحاول تهدئتها، ثم أحضر الكرة لها وقام بحمل شقيقه لتتمكن من تسجيل الهدف بسهولة.