فتاة تسقط في حوض مليئ بأسماك القرش الجائعة (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة وقوع عاملة في أحد المراكز التجارية الصينية داخل حوض مليئ بأسماك القرش الجائعة، التي كانت تنتظر طعامها على أحر من الجمر.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل المركز التجاري الحادثة، التي وقعت في 15 أكتوبر / تشرين الأول، من العام الجاري.

وأظهر الفيديو هروع اثنين من الحراس لإنقاذ الفتاة، احيث تم إخراجها دون أن تصاب بأي أذى، لكن الحادث أدى إلى إصابة الحاضرين بصدمة.

يشار إلى أن حوض أسماك القرش، الذي يقع في الطابق الثالث للمركز التجاري، يشد انتباه الزوار ويجذب العديد من الأشحاض لمراقبة حياة الحيوانات المفترسة، وفقا لموقع "rai77".

وقال المتحدث باسم المركز التجاري لوسائل الإعلام المحلية، إنه في وقت الحادثة كان المركز التجاري مغلقا، بينما كان عمال المركز يستعدون لإطعام سمك القرش.