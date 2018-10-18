بالفيديو... قطعة شطرنج تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

عرض الحساب الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية مقطع فيديو يظهر قطعة شطرنج تم تسجيلها في الموسوعة كأكبر قطعة من نوعها في العالم.

وبلغ طول قطعة الشطرنج 6.09 مترا، وصنعها أعضاء من منظمة "WCHOF" غير الربحية، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق والخاص بهم أيضا، ليحجزوا لهم بذلك مكانا في نسخة عام 2019 من موسوعة الأرقام القياسية.