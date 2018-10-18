بالفيديو... أفيال تهاجم صيادين لإطلاقهم النار على واحد منهم

هاجم قطيع من الأفيال مجموعة من الصيادين، لقيامهم بإطلاق النار على أحد أفراد القطيع.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيقة "ديلي ميل" البريطانية، محاولة الأفيال الفتك بالصيادين بعد إطلاقهم الرصاص على فيل منه.

وقال أحد الصيادين للآخر: "اضربه بين العينين"، وبعدما أطلق الأول الرصاص، أضاف زميله "أطلق مرة أخرى".