بالفيديو... كلب شجاع ينقذ صاحبته من الغرق

ويظهر مقطع الفيديو الكلب يجلس على حافة حوض سباحة، وفجأة تظاهرت الفتاة بالغرق، فقفز في الماء، لينقذ صاحبته مدفوعا بمشاعر الوفاء لها.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لكلب شجاع نجح في إنقاذ صاحبته، عندما تظاهرت بالغرق في حوض سباحة منزلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويظهر مقطع الفيديو الكلب يجلس على حافة حوض سباحة، وفجأة تظاهرت الفتاة بالغرق، فقفز في الماء، لينقذ صاحبته مدفوعا بمشاعر الوفاء لها.
أصيب الكلب الملقب بكوبر، الذي يعيش مع صاحبته في منزل خاص في مقاطعة مونروي الأمريكية، بالصدمة، وذلك أثناء قيامه بممارسة هوايته المفضلة.
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