بالفيديو... كلب شجاع ينقذ صاحبته من الغرق

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لكلب شجاع نجح في إنقاذ صاحبته، عندما تظاهرت بالغرق في حوض سباحة منزلي في الولايات المتحدة الأمريكية.