نافورة من النفط تتدفق بغزارة من شاحنة (فيديو)

نفذ مغامران يدعيان كيران براون وجون فارنوورث مغامرة غريبة من نوعها، حيث راحا يستعرضان مهاراتهما في كرة القدم، وهما معلقان في منطاد محلق على ارتفاع آلاف الأمتار فوق سطح الأرض.