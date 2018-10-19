معركة شرسة بين نمرين تنهي حياة أحدهما (فيديو)

صور عدد من السياح صراع نمرين في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ووفقا لشهود عيان فإن المعركة استمرت لأكثر من 20 دقيقة انتهت بمقتل أحد النمور المتصارعة الأصغر سنا.

وفي البداية ظن المشاهدين أن النمور تلعب مع بعضها، ولكن عندما انتقلت النمور إلى الطريق وبدأت بنهش أصبح من المفهوم أن الحيوانات تتصارع حتى الموت.