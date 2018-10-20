بالفيديو... فتاة تقطع الطريق رافضة التوقف عند مرور الموكب الرئاسي البيلاروسي

سجلت كاميرا معلقة على إحدى السيارات فتاة تحاول قطع الطريق على الممر المخصص للمشاة بعد اشتعال الضوء الأخضر، عند عبور الموكب الرئاسي البيلاروسي.

وفي الفيديو تظهر الفتاة عند انتظارها للضوء الأخضر وقطعها لموكب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، غير آبهة بصفارات السيارات، ومن يمر.

ورجح البعض أن سبب هذه الهفوة هي سماعات الرأس، التي حالت دون الانتباه إلى الحالة المرورية للطريق قبل قطعه.