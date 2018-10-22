خيار البحر أو وحش الدجاج مقطوع الرأس يتم توثيقه بالفيديو لأول مرة

قام العلماء، ولأول مرة، بتوثيق كائن بحري غريب أطلقوا عليه اسم خيار البحر أو وحش الدجاج، مقطوع الرأس.

وأشار العلماء الأستراليون إلى أن طول المخلوق الغريب يتراوح من 11 إلى 25 سم، ويعيش في أعماق المحيط الهادئ.

وأضاف العلماء أنه وبفضل أقدامه الصغيرة والكثيفة يستطيع أن يجد أماكن التغذية والهروب من الحيوانات المفترسة.