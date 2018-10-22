خيار البحر أو وحش الدجاج مقطوع الرأس يتم توثيقه بالفيديو لأول مرة

وأشار العلماء الأستراليون إلى أن طول المخلوق الغريب يتراوح من 11 إلى 25 سم، ويعيش في أعماق المحيط الهادئ.
وأضاف العلماء أنه وبفضل أقدامه الصغيرة والكثيفة يستطيع أن يجد أماكن التغذية والهروب من الحيوانات المفترسة.
قام العلماء، ولأول مرة، بتوثيق كائن بحري غريب أطلقوا عليه اسم خيار البحر أو وحش الدجاج، مقطوع الرأس.
وأشار العلماء الأستراليون إلى أن طول المخلوق الغريب يتراوح من 11 إلى 25 سم، ويعيش في أعماق المحيط الهادئ.
وأضاف العلماء أنه وبفضل أقدامه الصغيرة والكثيفة يستطيع أن يجد أماكن التغذية والهروب من الحيوانات المفترسة.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة انهيار أرضية خلال حفل في مدينة كليمسون الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة مؤثرة لتكافل قطيع من الفيلة لحماية فيل صغير حديث الولادة.
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تداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطائرة "بوينغ تي يو آي 757-200"، وهي تهبط اضطراريا بصورة مرعبة في مطار بريستول في بريطانيا، بسبب العواصف.
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