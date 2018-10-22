شاهد ماذا فعلت امرأة مع طفل صديقتها التي ذهبت للطبيب (فيديو)

تبحث الشرطة مونتغومري الأمريكية، بولاية تكساس، عن امرأة تركت طفلاً يبلغ من العمر عامين على عتبة منزل شخص آخر وهربت.

ويظهر شريط الفيديو كيف تقوم المرأة بدق الباب، ثم تهرب بسرعة تاركة الطفل الصغير على عتبة الباب.

في البداية، اعتقدت الشرطة أن من يظهر في الفيديو هي والدة الطفل، ولكن في وقت لاحق تبين أن الأمر لم يكن كذلك. وكما اتضح، أن والدة الطفل اضطرت للذهاب إلى الطبيب، وطلبت من صديقتها الجلوس مع الطفل.

وحاولت المرأة أن تتخلص من الطفل عبر اعطائه لوالده ولكنها لم تجده في المنزل، وبعدها قررت أن تلقيه عند أقرب منزل والهروب، وفق موقع "لايف رو".

لحسن الحظ، لم يصب الطفل بجروح، ولا تزال الشرطة تبحث عن المرأة، وسيتم توجيه تهمة لها بترك الطفل في حالة خطرة، وهي جريمة جنائية بموجوب قانون الولاية الأمريكية.